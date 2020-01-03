قطر تحذر من التصعيد في العراق وتدعو لضبط النفس

حذرت قطر من توالي مظاهر التصعيد في العراق الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموما الدخول في حلقة العنف المفرغة، وحذرت من مغبة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة.

واغتيل قاسم سليماني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات من ترامب، في إجراء دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج.

المصدر: RT + وكالات