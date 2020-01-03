"الجيش الليبي" يشن غارات مكثفة على مواقع لقوات تابعة لـ"حكومة الوفاق"

أعلنت "الجيش الوطني الليبي" اليوم الجمعة، أنه شن غارات جوية وقصف بشكل مكثف عددا من مواقع المليشيات في كافة محاور العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر "فيسبوك"، إن الغارات استهدفت مواقع تخزين الأسلحة والذخائر والآليات.

وأضافت أنها استهدفت حافلة كانت تقل عددا من المرتزقة من حملة الجنسية السورية وتنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.

وأكد مراسل RT أن الطيران الحربي التابع لقوات المشير خليفة حفتر استهدف مطار معيتيقة الدولي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران عبره.

من جانبها علقت إدارة مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية اليوم حركة الملاحة الجوية بالمطار، حيث قال مدير المطار إنه "تم تعليق الملاحة الجوية ولا تزال متوقفة".

وتكرر إغلاق مطار معيتيقة في السنوات الأخيرة بسبب خطر القصف والضربات الجوية، وفتح في 12 ديسمبر بعد إغلاق استمر 3 شهور ونصف، علما أنه جرى تحويل الرحلات إلى مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي العاصمة.

جدير بالذكر أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر بدأت هجوما في أبريل على طرابلس لا يزال متواصلا إلى الآن.

المصدر: RT + وكالات