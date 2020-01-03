مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يصف اغتيال سليماني بـ"الإعدام خارج نطاق القانون"

وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بأنه "إعدام خارج نطاق القانون".

وقال الجعفري: "هذا عمل قتل غير قانوني. سوريا تعتبره انتهاكا فاضحا من أعمال العدوان، قتل وإعدام مواطن أجنبي في بلد أجنبي".

وأضاف الجعفري أن سوريا "تدين بشدة العدوان الإجرامي الأمريكي الذي أدى إلى اغتيال الجنرال سليماني"، معتبرا أن هذا القتل "سيؤثر بالتأكيد على الوضع في المنطقة بأسرها".

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وقتل سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة 3 يناير الجاري.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب اغتيال قاسم سليماني.

المصدر: نوفوستي