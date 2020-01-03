مصدر بالسفارة الأمريكية في بغداد لـRT: الجنود الأمريكيون لم يصلوا إلى العراق بعد

قال مصدر بالسفارة الأمريكية في تصريح لـRT اليوم الجمعة، إن الجنود الأمريكيين لم يصلوا إلى العراق بعد.

وجاءت التصريحات ردا على تأكيد مسؤول عسكري أمريكي وصول تعزيزات أمريكية لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك بعدما تعرضت لهجوم الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن بعضا من الـ750 جندي أمريكي بدؤوا بالوصول إلى سفارة واشنطن في بغداد لتأمينها.

وأضاف: "سيتوجه الجنود إلى سفارة الولايات المتحدة لمساعدة قوات المارينز التي كانت قد وصلت في الأيام الماضية".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت بأن مجموعة من القوات المظلية التابعة للجيش الأمريكي، غادرت قاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متجهة إلى العراق.

وذكرت أن المجموعة التابعة لقوة رد الفعل السريع ستقوم بحماية وتأمين السفارة الأمريكية في بغداد.

جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشرت صورا وشريط فيديو يظهر قوات من مشاة البحرية (المارينز) قادمة من الكويت، لتعزيز أمن مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

Since arriving at the US Embassy in Baghdad, @SPMAGTF_CR_CC has bolstered security to keep American citizens safe, maintaining a ready posture to respond. pic.twitter.com/FBStxWdxQE — U.S. Marines (@USMC) January 1, 2020

المصدر: RT + وكالات