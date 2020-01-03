بروكسل تعرب عن شديد قلقها إزاء تفويض إرسال قوات تركية إلى ليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مصادقة البرلمان التركي أمس الخميس على تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأعربت المفوضية الأوروبية في بيان صدر اليوم الجمعة عن كبير المتحدثين باسمها للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو، عن ثقتها الثابتة بأنه لا حل عسكريا للنزاع الليبي، محذرة من أن اتخاذ الخطوات الداعمة لأي من أطراف النزاع، لن يؤدي إلا لمزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة عموما.

وشددت على ضرورة التزام الجميع بالحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إليها غسان سلامة و"عملية برلين" سبيلا وحيدا لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا.

كما أعربت عن استمرار دعمها أي جهود رامية إلى خفض التصعيد في ليبيا وأي خطوات تؤدي إلى وقف القتال واستئناف المفاوضات السياسية.

المصدر: RT