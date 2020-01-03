 
مباشر
عاجل
أنقرة: نشعر بقلق عميق إزاء التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد

الدوحة "مستغربة" رفض أبو الغيط التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا

أخبار العالم العربي

الدوحة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0bw

قالت وزارة الخارجية القطرية إنها "تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة" تخصيص أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا.

ووفقا ولكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أكدت الخارجية القطرية أن تصريح أبو الغيط "يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019".

وكان أحمد أبو الغيط، أعلن في وقت سابق أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة على رفض "التدخلات العسكرية غير العربية" في الأزمة الليبية.

إقرأ المزيد
أبو الغيط يتحدث عن
أبو الغيط يتحدث عن "إجماع عربي" بشأن التدخل العسكري التركي في ليبيا

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده "أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا