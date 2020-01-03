موظفون أمريكيون في الشركات النفطية يغادرون العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، عن مغادرة موظفين أمريكيين يعملون في الشركات النفطية الأمريكية البلاد.

وذكرت في بيان صحفي "تنفي وزارة النفط مغادرة موظفين أجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، باستثناء عدد من الموظفين ممن يحملون الجنسية الأمريكية فقط استجابة لطلب حكومتهم".

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وأكدت أن "الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق، وأن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر".

المصدر: RT