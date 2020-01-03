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الجيش العراقي: استهداف المهندس انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروج واضح عن مهام القوات الأمريكية المحددة

بعد اغتيال سليماني.. الإمارات تدعو إلى تغليب الحكمة على التصعيد

أخبار العالم العربي

بعد اغتيال سليماني.. الإمارات تدعو إلى تغليب الحكمة على التصعيد
Reuters Faisal Al Nasser
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دعت الإمارات جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة على التصعيد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق فجر اليوم الجمعة.

وذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد".

وحذر قرقاش من أن القضايا التي تواجهها المنطقة "معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف"، مشددا على أن "التعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".

واغتيل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر اليوم جراء غارة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد. 

المصدر: RT

 

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