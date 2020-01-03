العامري: على القوى الوطنية توحيد صفوفها وإخراج القوات الأجنبية من العراق

دعا رئيس تحالف "الفتح" في العراق هادي العامري القوى الوطنية إلى توحيد صفوفها، وإخراج القوات الأجنبية من العراق.

وقال في بيان صحفي: "بمزيد من الحزن والأسى ننعى المجاهد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي استشهد مع ثلة من المجاهدين على الأيادي القذرة والغادرة للعدوان الأمريكي الغاشم في مطار بغداد، أثناء استقباله ضيفه القائد الكبير الحاج قاسم سليماني، لتتحقق أمنيتهما الكبيرة في الحصول على الشهادة التي سعوا إليها منذ زمن بعيد".

وأضاف: "إذ ندين هذه الأعمال الإجرامية القذرة، نؤكد أنها لن تزيدنا إلا عزما وإرادة وتصميما وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد والتضحية في سبيل المبادئ والقيم الإلهية وبناء العراق العزيز القوي المقتدر وتحقيق السيادة الكاملة".

وتابع: "نناشد كل القوى الوطنية لتوحيد صفوفها من أجل إخراج القوات الأجنبية التي أصبح وجودها عبثا على العراق وبقاؤها يعني مزيدا من سفك الدماء العراقية، فقبل يومين تلطخت الأيادي الآثمة بدماء 90 شابا من شبابنا الذين يرابطون في الحدود دفاعا عن العراق وصونا للعرض وحماية للمقدسات، وأردوهم بين قتيل وجريح، واليوم تلطخت هذه الأيادي بدم المجاهد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس وضيفه الكريم القائد المجاهد الحاج قاسم سليماني وثلة من الشباب المجاهد".

وختم بالقول: "أوصي أبنائي واخواني في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جيشا وشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي بإخذ الحيطة والحذر التامين لحماية العراق من شر الأشرار، وأدعو اخواني في البرلمان الحضور واتخاذ قرارهم الجريء بإخراج القوات الأجنبية من العراق لأن وجودها أصبح يهدد العراقيين لا غير".

المصدر: RT