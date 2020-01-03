الكشف عن رسالة من بومبيو رفض سليماني تسلمها قبل عامين من اغتياله

جاء اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق بعد عامين من رفضه تسلم رسالة تحذير من وزير الخارجية الأمريكي الحالي مايك بومبيو.

ففي الثاني من ديسمبر 2017، أعلن بومبيو الذي كان يتولى حينذاك منصب مدير وكالة المخابرات المركزية CIA، أثناء منتدى ريغان للدفاع القومي، أنه حذر في الرسالة سليماني من أن الولايات المتحدة ستلاحقه وإيران عموما في حال إقدام قوات موالية للجمهورية الإسلامية على مهاجمة العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق.

وقال بومبيو: "كان بودنا الاقتناع بأنه والقادة الإيرانيون يدركون ذلك بكل وضوح"، مؤكدا أن سليماني رفض تسلم الرسالة.

من جانبه، أكد مدير مكتب المرشد الأعلى الإيراني، محمد محمدي كلبايكاني، أن رسالة بومبيو وصلت سليماني في منطقة البوكمال شرق سوريا قرب حدود العراق، مشيرا إلى أن قائد فيلق القدس رفض قراءتها بالقول: "ليس لدي شيء لأفعله مع هؤلاء الأشخاص".

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واغتيل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر اليوم جراء غارة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد.

المصدر: Defence News