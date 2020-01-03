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فرنسا بعد اغتيال سليماني: أولويتنا استقرار المنطقة

أخبار العالم العربي

فرنسا بعد اغتيال سليماني: أولويتنا استقرار المنطقة
Reuters Essam al-Sudani
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أعربت وزيرة فرنسية عن بالغ قلق بلادها إزاء تصعيد التوتر في الشرق الأوسط على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وذكرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أميلى دي مونتشالين، في حديث لإذاعة RTL اليوم الجمعة: "يجري حاليا ما كنا نخشى منه، وهو تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والأولوية هي استقرار المنطقة"، حسبما نقلت عنها وكالة "رويترز".

وأكدت الوزيرة أن مسؤولين فرنسيين كبارا يعتزمون إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع اللاعبين الإقليميين البارزين المعنيين بالموضوع، في مسعى لوقف التصعيد.

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في غضون ذلك، أوصت سفارة فرنسا في طهران رعاياها بالابتعاد عن التجمعات الشعبية في الجمهورية الإسلامية خلال فترة الحداد التي أعلن عنها لثلاثة أيام بعد اغتيال سليماني، وبتوخي الحيطة والحذر والامتناع عن التقاط صور في مواقع عامة.

المصدر: رويترز

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