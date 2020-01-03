الكعبي يدعو لجلسة برلمانية طارئة تضع حدا للوجود الأمريكي في العراق

دعا حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، لعقد جلسة برلمانية طارئة يوم غد السبت تخصص لمناقشة "الاعتداء الأمريكي السافر" باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

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وقال الكعبي في بيان صحفي "آن الأوان لوضع حد للاستهتار والاستكبار الأمريكي داخل العراق، فكل يوم يتضح بشكل جلي زيف ادعاءاتهم واستهانتهم بسيادة العراق، مؤكدا أن جلسة يوم غد السبت ستخصص لاتخاذ قرارات مفصلية تضع حدا للتواجد الأمريكي داخل العراق".

وأشار إلى أن "الاستهداف لم يكن لشخوصهم (سليماني والمهندس) بقدر ما هو اغتيال صريح لروح المقاومة العراقية لقوى الاستكبار والتكبر ممثلة بأمريكا وإسرائيل، وهو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية".

وتابع "نقول لهم إنكم لن تنالوا من عزمنا وجهادنا واسأل الله أن يجنب المنطقة من الخطر، ويجنب عراقنا الحبيب المخاطر والبلاء وأتمنى من الجميع التحلي بالحكمة والحنكة".

المصدر: RT