الخزعلي: مقابل دماء المهندس وسليماني زوال الوجود الأمريكي وكل إسرائيل

أكد قيس الخزعلي زعيم حركة "عصائب أهل الحق"، أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيزول، وكذلك ستزول كل إسرائيل، مقابل دماء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ودعا الخزعلي "المجاهدين المقاومين" إلى التأهب والجهوزية، وقال: "النتيجة الطبيعية للحاج القائد قاسم سليماني والحاج القائد أبو مهدي المهندس، هي الشهادة. والنتيجة الحتمية لأمريكا وإسرائيل، هي الخسارة".

وتابع الخزعلي في بيان نشره اليوم: "مقابل دماء الحاج القائد أبو مهدي المهندس، زوال كل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ومقابل دماء الحاج القائد قاسم سليماني، زوال كل إسرائيل من الوجود".

لقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

المصدر: .alsumaria.tv