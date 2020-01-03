​سفير إيران في ​العراق: ننسق لنقل جثمان الشهيد سليماني إلى طهران

قال السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، اليوم الجمعة، إن العمل جار لتنسيق عملية نقل جثمان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عن السفير: "في حوالي الواحدة فجرا، تعرضت سيارتا قائد ​فيلق القدس​ الجنرال ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​، لهجوم صاروخي أميركي في ​بغداد​، مما أدى إلى استشهاد الركاب العشرة جميعهم".

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واضاف السفير: "نجري التنسيقات الضرورية لنقل جثمان هذا الشهيد الطاهر الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستتم هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن".

وأشار السفير الإيراني "إلى أن الكثير من الفصائل العراقية، تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الأمريكي، وهي تقوم بالاتصال منذ ساعات الصباح الأولى وتبدي استعدادها للتعاون معنا".

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم الجمعة، في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

المصدر: وكالة "تسنيم"