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موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

بومبيو: العراقيون يرقصون فرحا بمقتل سليماني

أخبار العالم العربي

بومبيو: العراقيون يرقصون فرحا بمقتل سليماني
Reuters ERIN SCOTT
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أثار فرحا وابتهاجا في الشارع العراقي.

ونشر بومبيو عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر حشدا من العراقيين يحملون علما عراقيا ضخما في أحد شوارع بغداد "ليلة مقتل سليماني، مع تعليق صوتي يفيد بأن ما يجري هو احتفالات بمقتل سليماني".

وكتب بومبيو: "العراقيون يرقصون في الشوارع للحرية، شاكرين أنه لم يعد هناك الجنرال سليماني".

وانتشر هذا الفيديو وعدد من الفديوهات المشابهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الساعات الأخيرة.

وقتل سليماني مع عدد من قياديي الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية أمريكية استهدفتهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

المصدر: RT

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