 
مباشر
عاجل
البنتاغون: جيشنا قتل سليماني بتوجيه من ترامب لحماية الأمريكيين في الخارج

البنتاغون: جيشنا قتل سليماني بتوجيه من ترامب لحماية الأمريكيين في الخارج

أخبار العالم العربي

البنتاغون: جيشنا قتل سليماني بتوجيه من ترامب لحماية الأمريكيين في الخارج
Reuters Marco Bello
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n08c

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية hن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب"كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين بالخارج".

وذكرت الوزارة أن سليماني أقر الهجمات على السفارة الأميركية في بغداد وكان يعمل بدأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة، واعتبرت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

واعتبر البنتاغون إن "سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولون عن مقتل مئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا