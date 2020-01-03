البنتاغون: جيشنا قتل سليماني بتوجيه من ترامب لحماية الأمريكيين في الخارج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية hن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب"كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين بالخارج".

وذكرت الوزارة أن سليماني أقر الهجمات على السفارة الأميركية في بغداد وكان يعمل بدأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة، واعتبرت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

واعتبر البنتاغون إن "سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولون عن مقتل مئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.