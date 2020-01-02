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أمير سعودي يعين فتاة متلعثمة في إماراته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يعين فتاة متلعثمة في إماراته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)
RT
أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز
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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتعيين إحدى فتيات الوطن مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة.

وقال الأمير للفتاة التي قرأت بدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحا بإنشاء عيادة إلكترونية (تطبيق) يخدم المتلعثمين: "أتظنين أن صوتك لن يكون مسوعا لأنك متلعثمة؟".

وأضاف "من الآن سيصدر قرار تعيينك في القسم النسائي في الإمارة لأسمع صوتك طوال العالم".

المصدر: RT

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