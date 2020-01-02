أمير سعودي يعين فتاة متلعثمة في إماراته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتعيين إحدى فتيات الوطن مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة.

وقال الأمير للفتاة التي قرأت بدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحا بإنشاء عيادة إلكترونية (تطبيق) يخدم المتلعثمين: "أتظنين أن صوتك لن يكون مسوعا لأنك متلعثمة؟".

وأضاف "من الآن سيصدر قرار تعيينك في القسم النسائي في الإمارة لأسمع صوتك طوال العالم".

فيديو 🔴

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في موقف إنساني رائع ومميز ..



شاهد أمير منطقة #عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يوجه بتعيين إحدى فتيات الوطن مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة .

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. pic.twitter.com/261dXg61bb — خبر عاجل (@AjelNews24) January 2, 2020

المصدر: RT