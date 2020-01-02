الجزائر تنفي وفاة الأخضر الإبراهيمي

نفت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، أخبارا تداولها نشطاء على نطاق واسع، أفادت بوفاة الدبلوماسي المخضرم، المبعوث الأممي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي الشريف، إن الدبلوماسي الأممي المخضرم ووزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، حي يرزق.

وأضاف أن ما نقل عنه مجرد إشاعة مغرضة، "لا ندري مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات".

وأكد الشريف أن رئيس الوزراء الجديد لا يملك حسابا باسمه كرئيس حكومة على "تويتر"، وأنه لم ينشر أي معلومة تخص وفاة الإبراهيمي، لافتا إلى أن وزير الخارجية صبري بوقادوم "اتصل اليوم الخميس بالأخضر الإبراهيمي، واطمأن عن صحته، وهو بخير".

إلى ذلك، أفاد التلفزيون الجزائري بأن وزير الشؤون الخارجية الأسبق، محمد الصالح دمبري، فارق الحياة اليوم الخميس بفرنسا، عن عمر ناهز 82 سنة إثر مرض عضال.

ونسب نشطاء في وقت سابق لرئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد العزيز جراد نعيه الإبراهيمي، قبل أن يتبين أن ذلك منقول عن حساب مزيف على "تويتر".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية