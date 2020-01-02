 
مباشر

مصادر إعلامية تكشف أسرار السفارة الأمريكية المحصنة في بغداد

أخبار العالم العربي

مصادر إعلامية تكشف أسرار السفارة الأمريكية المحصنة في بغداد
Reuters Lucas Jackson
السفارة الأمريكية لدى بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n06r

نشرت مصادر إعلام عراقية معلومات وصفتها بأنها غاية في الأهمية، عن مبنى سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مشيرة إلى أن مساحته أكبر من الفاتيكان.

إقرأ المزيد
واشنطن تنشر صورا لإجراءات أمنية مشددة في سفارتها ببغداد
واشنطن تنشر صورا لإجراءات أمنية مشددة في سفارتها ببغداد

وأكدت المصادر أن حجم مبنى السفارة في بغداد، أكبر من مجمع الأمم المتحدة في نيويورك، ويستوعب نحو 16 ألف شخص.

وأشارت، إلى أن السفارة عززت هياكل مبانيها أكثر من السفارات الأخرى بمرتين ونصف، وأنها محصنة بشكل استثنائي، وصممت على أنها حصن أمريكي مضاد للقنابل البيولوجية.

وتقع السفارة على 0.44 كيلومتر مربع، وتتكون من 21 بناية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمتاجر والمدارس وقاعة سينما ومحطة إطفاء ومنظومات لتوليد الكهرباء ومعالجة النفايات، كما تحتوي على وسائل اتصالات متطورة ونظام لإدارة مياه الصرف الصحي.

كما تحتوي السفارة على 5 مداخل أمنية مشددة ومدخل للطوارئ، وتتولى القوات الخاصة الأمريكية "المارينز" مهمة حمايتها.

وفتحت السفارة أبوابها في يناير 2009، عقب سلسلة من التحسينات الإنشائية، تخطت كلفتها 750 مليون دولار.

ومؤخرا تمكن المحتجون من الوصول إلى السفارة وحرق جزء من محيطها الخارجي، ردا على قيام القوات الأمريكية بقصف مقار تابعة لـ"الحشد الشعبي"، أدى إلى سقوط ضحايا.

المصدر: السومرية نيوز + ويكيبيديا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما