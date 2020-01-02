الأناضول: وزير الخارجية الليبي يشكر نظيره التركي عقب المصادقة على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا

أعلنت وكالة "الأناضول" أن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، قد شكر نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على إقرار البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق: "أجرى معالي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بكل من وزير الخارجية التركي داوود أوغلو ومستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضافت: "تناول الاتصال بحث التطورات والمستجدات الأخيرة في الملف الليبي كما تناول الاتصال التعاون الليبي التركي في كافة المجالات وسبل دعم هذا التعاون".

وأقرّ البرلمان التركي في وقت سابق من اليوم الخميس بأغلبية الأصوات، مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

المصدر: وكالات