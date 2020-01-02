 
مباشر
عاجل
جلسة طارئة لمجلس النواب يوم السبت لمناقشة التدخل التركي في ليبيا

ترامب وأردوغان يبحثان التطورات في ليبيا والعراق وسوريا

أخبار العالم العربي

ترامب وأردوغان يبحثان التطورات في ليبيا والعراق وسوريا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n05y

بحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أردوغان أعرب لترامب "عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه من انتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد".

إقرأ المزيد
مراسل RT: البرلمان التركي يقرّ بالأغلبية مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا
مراسل RT: البرلمان التركي يقرّ بالأغلبية مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا

وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما