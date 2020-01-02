 
مباشر

"بلومبرغ": "أرامكو" تخفض أسعار النفط لأوروبا بواقع 2.2 دولار

مال وأعمال

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n05h

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن شركة "أرامكو" السعودية، ستخفض أسعار النفط من نوع Arab Light للمستهلكين الأوروبيين بواقع 2.2 دولار للبرميل لعقود التسليم في فبراير المقبل.

كما ستنخفض أسعار تصدير النفط  السعودي لدول المتوسط ​​مع التسليم في فبراير، بواقع 2.9 دولار.

وبالنسبة لسوق الولايات المتحدة، سيرتفع سعر النفط السعودي بمقدار 0.2 دولار للبرميل فيما لن تتغير أسعار العرض السعودي، للمستهلكين الآسيويين في فبراير.

إقرأ المزيد
الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا في الربع الثالث من العام
الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا في الربع الثالث من العام

وذكّرت الوكالة، بأن السعودية تضع جدول إمداد وفقا لطلبات المستهلكين في بداية كل شهر، فيما تخطط للحد من صادراتها النفطية بموجب اتفاقية أوبك + إلى 7 ملايين برميل يوميا.

المصدر: "تاس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما