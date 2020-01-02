قطاع غزة.. مزارعات صغيرات ينجحن في إنتاج الشعير المستنبت

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة نجاحها في إنتاج أعلاف خضراء بطريقة الزراعة المائية للشعير المستنبت، والتي تمنح مواشي الأسر الريفية أعلافا خضراء دائمة على مدار العام.

وبخلاف طريقة زراعة الشعير التقليدية التي لا تتوفر إلا في موسم الشتاء والربيع فقط، تجري طريقة الاستنبات داخل حاويات لا تحتاج إلى تربة.

وأبطال هذا النجاح الجديد، ثلاث مزارعات حديثات السن لكنهن رياديات في الأداء، معهن المهندسة في وزارة الزراعة هدى أبو الندى، التي أشرفت على مراحل التنفيذ والإنجاز إلى أن أبصر المشروع النور.

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وستخدم طريقة الاستنبات جميع الأسر الريفية التي تقتني الحيوانات والطيور الداجنة في إنتاج أعلاف خضراء بأقل التكاليف، كما أن الشعير المستنبت يصلح كغذاء للحيوانات الكبيرة بمضاعفة الكميات.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مشروع بناء صمود الرجال والنساء الأشد احتياجا في قطاع غزة، وتنفيذ مؤسسة "أوكسفام" بالشراكة مع مركز العمل التنموي "معا"، وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وتمويل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT