وثيقة رسمية بخط يد الرئيس التونسي تجلب انتباه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية يوم الخميس، الرسالة التي وجهها الرئيس قيس سعيد إلى رئيس البرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

واختار الرئيس التونسي أن يخط الرسالة بخط يده، والتي جلب شكلها وجمالية الخط الذي كتبت به، انتباه المدونين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صورة الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية تقديم الرئيس التونسي التاريخ الهجري على التاريخ الميلادي، ما رأى فيه البعض تأكيدا على موقف الرئيس بشأن الهوية، الذي أعلن عنه سابقا حين قال إن هذه المسألة حسمها التاريخ، وأن تونس بلد عربي مسلم.

كما رأى البعض أنه يختزن قاعدة ثقافية وفنية وعلمية واجتماعية كبيرة، في حين وصفه البعض الآخر بـ"الخطاط المحترف"، بينما ذهب آخرون إلى أن الخط لا يعود للرئيس، وإنما إلى خطاط مؤسسة الرئاسة، وأن سعيد اكتفى فقط بإضافة توقيعه.

هذا ووثقت الصور التي نشرتها الرئاسة، إمضاء الوثيقة الرسمية بالريشة التقليدية.

المصدر: RT + "فيسبوك"