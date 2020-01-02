 
مباشر
عاجل
"النهار" الجزائرية: الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

وزير الخارجية خالد بن أحمد يغرد بعد نهاية مهامه على رأس الدبلوماسية البحرينية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية خالد بن أحمد يغرد بعد نهاية مهامه على رأس الدبلوماسية البحرينية
Reuters
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n04r

نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الخميس، تغريدة على "تويتر" وجه فيها رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد نهاية مهمته على رأس الدبلوماسية البحرينية.

وقال في التغريدة: "خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة، وسأظل أخدمهم ما حييت".

وأضافت "كما تشرفت أيما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالما غانما وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين".

واختتم تغريدته قائلا: "والآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء البحرين بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يرغب في تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا للخارجية، خلفا لخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما