وزير الخارجية خالد بن أحمد يغرد بعد نهاية مهامه على رأس الدبلوماسية البحرينية

نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الخميس، تغريدة على "تويتر" وجه فيها رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد نهاية مهمته على رأس الدبلوماسية البحرينية.

وقال في التغريدة: "خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة، وسأظل أخدمهم ما حييت".

وأضافت "كما تشرفت أيما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالما غانما وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين".

واختتم تغريدته قائلا: "والآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير".

خدمت سيدي صاحب الجلالة و وطني بكل ما أوتيت من جهد و استطاعة ، و سأظل اخدمهم ما حييت . كما تشرفت ايما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالمًا غانمًا و صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين . و الان أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) January 2, 2020

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء البحرين بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يرغب في تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا للخارجية، خلفا لخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

المصدر: RT + وكالات