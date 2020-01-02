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البحرين تتجه لتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

البحرين تتجه لتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

أخبار العالم العربي

البحرين تتجه لتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية
Reuters
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني
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أفادت وكالة أنباء البحرين بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يرغب في تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا للخارجية.

وقالت الوكالة الرسمية، يوم الخميس، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أشاد بجهود عبد اللطيف بن راشد الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة.

وأضافت أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أبلغ الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي رغبة الملك  بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه أعرب عبد اللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية وشكره وتقديره إلى صاحب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.

ويأتي تعيين عبد اللطيف الزياني خلفا لخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الذي شغل المنصب منذ العام 2005.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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