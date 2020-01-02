السيسي يبحث التطورات في ليبيا وتأمين الحدود وملف سد النهضة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس خلال اجتماع رفيع المستوى، التطورات الأخيرة في ليبيا ومسألة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف سد النهضة.

وأفاد بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان على "فيسبوك"، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها.

وأضاف أن المجتمعين تطرقوا إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي.

كما بحث الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصة في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر الجاري بأديس أبابا.

وحضر الاجتماع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

المصدر: RT