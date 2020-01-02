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واشنطن تنشر صورا لإجراءات أمنية مشددة في سفارتها ببغداد

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واشنطن تنشر صورا لإجراءات أمنية مشددة في سفارتها ببغداد
Reuters Thaier Al-Sudani
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نشرت الخارجية الأمريكية صورا توثق إجراءات أمنية مشددة اتخذت في سفارة الولايات المتحدة ببغداد، في أعقاب تعرضها لمحاولة الاقتحام من قبل محتجين غاضبين مؤخرا.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الصور التقطت أمس الأربعاء بوساطة الجيش البريطاني. وتظهر اللقطات التي نشرتها الوزارة على حسابها الناطق باللغة العربية في "تويتر" جنودا أمريكيين يقومون بالمراقبة العسكرية في مجمع السفارة،

ونظمت مظاهرات شعبية أمام السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذا الفصيل المنضوي تحت لواء "الحشد الشعبي".

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المصدر: RT

 

 

 

 

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