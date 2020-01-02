 
مباشر

ماذا تمنى حمد بن جاسم للعلاقات بين القادة العرب في العام الجديد؟

أخبار العالم العربي

ماذا تمنى حمد بن جاسم للعلاقات بين القادة العرب في العام الجديد؟
Reuters
حمد بن جاسم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n03l

استنكف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، عن التعليق على إشكاليات السنة المنقضية، لكنه تمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير وتقدم ورخاء للأمة الخليجية والعربية والإسلامية.

إقرأ المزيد
أمير سعودي يرد على تصريحات بن جاسم حول الصلح الخليجي ويذكره بالقذافي
أمير سعودي يرد على تصريحات بن جاسم حول الصلح الخليجي ويذكره بالقذافي

وقال في تغريدة نشرها على "تويتر" الليلة الماضية :"لن أعلق على السنة السابقة فقد علقت على بعض إشكالياتها. ولكن أتمنى أولا لأميرنا المفدى وللشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على تراب قطر الغالية، وكذلك إلى الأمة الخليجية والعربية والإسلامية، أن تكون هذه السنه سنة خير وتقدم ورخاء.

وعن العلاقات العربية-العربية، تمنى أن يكرس الجهد لتقدم الأمة علميا وصحيا واقتصاديا، وقال في تغريدته: "كما أسأل الله عز وجل أن يوفق القادة للعمل في ما يفيد الأمة، وتجنب كل ما يسيء لها أو يفرقها من قول أو فعل، وأن يكرس الجهد لتقدم أمتنا علميا وصحيا واقتصاديا، وأن يلهمهم عز وجل السداد".

وأمل بن جاسم أن تكون الحكمة سيدة الموقف في العلاقات بين القادة العرب، وأن لا يختلفوا إلى درجة الخصام ولا يتبعوا أهواء أحد غريب بدلا عن الاتفاق في ما بينهم بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة.

وختم متمنيا أن يصبح العقل والتعقل الذي نستخدمه في التعامل مع الأجنبي، هو السبيل في التعامل بين دولنا كذلك بالحكمة والرشاد.

 

المصدر:  RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما