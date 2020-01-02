ماذا تمنى حمد بن جاسم للعلاقات بين القادة العرب في العام الجديد؟

استنكف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، عن التعليق على إشكاليات السنة المنقضية، لكنه تمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير وتقدم ورخاء للأمة الخليجية والعربية والإسلامية.

إقرأ المزيد

وقال في تغريدة نشرها على "تويتر" الليلة الماضية :"لن أعلق على السنة السابقة فقد علقت على بعض إشكالياتها. ولكن أتمنى أولا لأميرنا المفدى وللشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على تراب قطر الغالية، وكذلك إلى الأمة الخليجية والعربية والإسلامية، أن تكون هذه السنه سنة خير وتقدم ورخاء.

لن أعلق على السنة السابقة فقد علقت على بعض إشكالياتها. ولكن أتمنى أولا لأميرنا المفدى وللشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على تراب قطر الغالية، وكذلك إلى الأمة الخليجية والعربية والإسلامية، ان تكون هذه السنه سنة خير وتقدم ورخاء. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١ يناير ٢٠٢٠

وعن العلاقات العربية-العربية، تمنى أن يكرس الجهد لتقدم الأمة علميا وصحيا واقتصاديا، وقال في تغريدته: "كما أسأل الله عز وجل أن يوفق القادة للعمل في ما يفيد الأمة، وتجنب كل ما يسيء لها أو يفرقها من قول أو فعل، وأن يكرس الجهد لتقدم أمتنا علميا وصحيا واقتصاديا، وأن يلهمهم عز وجل السداد".

كما أسأل الله عز وجل أن يوفق القادة للعمل في ما يفيد الأمة، وتجنب كل ما يسيء لها أو يفرقها من قول أو فعل، وأن يُكرس الجهد لتقدم أمتنا علمياً وصحياً واقتصادياً، وأن يلهمهم عز وجل السداد، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١ يناير ٢٠٢٠

وأمل بن جاسم أن تكون الحكمة سيدة الموقف في العلاقات بين القادة العرب، وأن لا يختلفوا إلى درجة الخصام ولا يتبعوا أهواء أحد غريب بدلا عن الاتفاق في ما بينهم بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة.

فتكون الحكمة سيدة الموقف، فلا يختلفوا إلى درجة الخصام ولا تكون التبعية بديلا للاتفاق الحر بيننا، وتسود الحكمة في مواقف القادة، بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١ يناير ٢٠٢٠

وختم متمنيا أن يصبح العقل والتعقل الذي نستخدمه في التعامل مع الأجنبي، هو السبيل في التعامل بين دولنا كذلك بالحكمة والرشاد.

وأتمنى أن يصبح العقل والتعقل الذي نستخدمه في التعامل مع الأجنبي، هو السبيل في التعامل بين دولنا كذلك بالحكمة والرشاد. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١ يناير ٢٠٢٠

المصدر: RT