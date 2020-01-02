 
مباشر

بالصور.. القوات المظلية الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

أخبار العالم العربي

بالصور.. القوات المظلية الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n03i

أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن مجموعة من القوات المظلية التابعة للجيش الأمريكي، غادرت قاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متجهة إلى العراق.

وذكرت أن المجموعة التابعة لقوة رد الفعل السريع، ستقوم بحماية وتأمين السفارة الأمريكية في بغداد.

بالصور.. القوات المظلية الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

وكان المئات من مؤيدي الحشد الشعبي تظاهروا يوم الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل ذلك بيومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

بالصور.. القوات المظلية الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

وحاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.

بالصور.. القوات المظلية الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما