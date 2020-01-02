بالصور.. القوات المظلية الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن مجموعة من القوات المظلية التابعة للجيش الأمريكي، غادرت قاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متجهة إلى العراق.

وذكرت أن المجموعة التابعة لقوة رد الفعل السريع، ستقوم بحماية وتأمين السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان المئات من مؤيدي الحشد الشعبي تظاهروا يوم الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل ذلك بيومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وحاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.

المصدر: وكالات