إسرائيل تتجه نحو اتفاق "هادئ" مع "حماس"

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن إسرائيل أحرزت تقدما نحو اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في غزة، وذلك خلال اجتماع الكابنيت الذي استمر ساعتين يوم الأربعاء.

ووفقا لمسؤول أمني إسرائيلي، فإن "معظم بنود الاتفاقية ستفيد الفلسطينيين، وتتفق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية". ووصف وزراء الحكومة ومسؤولو الأمن في إسرائيل الاتفاقية بأنها "هادئة".

وشبه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، نتائج المفاوضات مع "حماس" بـ"التفاهمات" وليس بالتسوية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، أن الكابنيت لم يحسم موقفه بعد من "التفاهمات" مع حركة "حماس"، بسبب وجود تباين في مواقف الوزراء أعضاء المجلس حول التقدم في المباحثات غير المباشرة مع الحركة، وهو ما أرجأ النقاش إلى جلسة لاحقة، من المقرر أن تعقد يوم الأحد المقبل.

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وكجزء من وقف إطلاق النار، الذي يديره المصريون، فإن إسرائيل ستزيد عدد تصاريح الدخول لسكان غزة من أجل التجارة وكذلك توسيع منطقة الصيد، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي وزيادة المساعدة الطبية والمعدات للمستشفيات، كما تسمح إسرائيل بإدخال إطارات إلى غزة هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ عامين، وكذلك قوارب صيد وحافلات وأسمدة.

ووفقا للصحيفة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار لا يتضمن حاليا ملف تبادل أسرى.

وانتقد عضو الكابنيت، وزير المواصلات الإسرائيلي المفاوضات، وقال إنه يجب على الجيش الإسرائيلي "ضرب حماس ضربة شديدة وألا يسمح لها بالتنفس".

من جهته حذر رئيس "الشاباك" نداف أرغمان، من تعاظم قوة "حماس" وتحولها إلى قوة شبيهة بـ "حزب الله"، وكذلك عارض إضعاف السلطة الفلسطينية وتقوية "حماس".

المصدر: .maannews.net