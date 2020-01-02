بالصور.. الأضرار التي لحقت بالسفارة الأمريكية في بغداد

أظهرت صور جديدة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، الأضرار التي لحقت بمدخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وظهرت في الصور، النوافذ وقطع الأثاث والرفوف المحترقة، في غرفة الاستقبال بمجمع السفارة.

وقالت وسائل الإعلام: "يمكن رؤية الدخان المنبعث من الغرفة بعد اقتحامها من قبل المحتجين الذين ساروا، دون اعتراضهم في نقاط التفتيش بالمنطقة الخضراء المحصنة، حتى وصلوا إلى بوابات السفارة واقتحموا الغرفة ورددوا هتافات مناهضة لأمريكا".

وكان المئات من مؤيدي الحشد الشعبي تظاهروا يوم الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل ذلك بيومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وحاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.

المصدر: وكالات