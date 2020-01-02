بومبيو يهاتف عبد المهدي بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية

قالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، تحدث بالهاتف مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي.

وذكرت أورتاغوس، أن الحديث دار حول الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، عشية رأس السنة.

وأضافت المتحدثة، اليوم الخميس: "دان وزير الخارجية مايك بومبيو، بشدة خلال المحادثة الهاتفية، الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يوم 31 ديسمبر والذي تقف خلفه إيران".

وذكرت الدبلوماسية الأمريكية، أن "بومبيو أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية، وذكر بالتزامها بحماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية".

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وأقيمت، أول أمس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي على محافظة الأنبار مساء ‏الأحد الماضي.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء، وتوجهوا إلى مبنى السفارة الأمريكية، رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجا على القصف الأمريكي، كما نظموا اعتصاما مفتوحا امام السفارة مطالبين بإغلاقها. وفي يوم الاربعاء، قرر المتظاهرون الانسحاب من المنطقة، والاعتصام قرب فندق بابل وسط بغداد.

المصدر: alsumaria.tv