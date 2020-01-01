غوتيريش يعرب عن قلق عميق من إعلان كوريا الشمالية نيتها استئناف التجارب النووية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من إعلان كوريا الشمالية عن نيتها استئناف التجارب النووية، مشددا على دعمه الحوار حول نزع السلاح النووي في المنطقة.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان ديوجاريك، في بيان نشره اليوم الأربعاء: "يشعر الأمين العام بقلق عميق من إعلان الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية التي يتحدث عن وقف الحظر على التجارب النووية والصاروخية".

وأضاف ديوجاريك: "يأمل الأمين العام كثيرا في أن الاختبارات لن تستأنف، بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ومنع انتشار الأسلحة النووية لا يزال يشكل ركيزة أساسية للأمن النووية العالمي ومن الضروري الحفاظ عليه".

وأكد غوتيريش، حسب بيان المتحدث باسمه، "دعمه استئناف الحوار الذي سيقود إلى نزل السلاح النووي بشكل شامل وقابل للتدقيق في شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى أن "التعاون الدبلوماسي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام الثابت".

وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستعرض قريبا أسلحة استراتيجية جديدة وستواصل العمل على تطويرات جديدة في هذا المجال "حال عدم وقف الولايات المتحدة سياسات عدائية تجاه كوريا الشمالية".

كما لفت كيم جونغ أون إلى أن كوريا الشمالية لم تعد ملتزمة بتطبيق الحظر على إجراء اختبارات نووية لأن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ المناورات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وانقضت يوم 31 ديسمبر فترة سريان الحظر على الاختبارات النووية الذي وافقت عليه بيونغ يانغ خلال المفاوضات مع واشنطن حول نزع السلاح النووي مقابل تخفيف الضغط الأمريكي الاقتصادي على كوريا الشمالية.

المصدر: RT + وكالات