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إيران تفرج عن لاعب كرة قدم أردني وتسمح له بمغادرة أراضيها‎

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إيران تفرج عن لاعب كرة قدم أردني وتسمح له بمغادرة أراضيها‎
AP / Ebrahim Noroozi
عناصر من الشرطة الإيرانية - أرشيف -
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان يوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بني ياسين، المحترف في صفوف نادي فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها إلى المملكة.

وقالت الوزرارة إن بني ياسين، في طريق عودته إلى المملكة، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.

ونقل البيان عن متحدث الخارجية ضيف الله الفايز، قوله: "إن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتنا في طهران، ومع السفارة الإيرانية في عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له (بني ياسين) بمغادرة طهران".

ومنعت طهران، بني ياسين، من مغادرة أراضيها، لوجود مبلغ مالي زاد عن الحد المسموح أثناء سفره، علما أن الأموال التي كانت بحوزته هي مستحقاته التي تسلمها من ناديه.

وأرجع والد اللاعب الأردني، سبب ذلك إلى حمل ابنه مبلغا ماليا يزيد عن الحد المسموح به قانونا، وفق ما نقل عنه تلفزيون "المملكة" الأردني الحكومي عبر موقعه الرسمي.

وقال بني ياسين: "ابني أموره جيدة وحاليا في فندق ولا توجد مشكلة مع النادي الذي يحترف فيه وعلاقته جيدة معهم".

وجاء تصريح والد اللاعب، بعد تغريدة لرئيس اتحاد كرة القدم الأردني الأمير علي بن الحسين، ذكر فيها أن النادي لم يدفع لبني ياسين مستحقاته المالية.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في خبر سابق، أن السلطات أفرجت عن اللاعب الأردني، الاثنين، بعدما أوقفته في "مطار الإمام الخميني الدولي" في طهران، يوم الأحد، على خلفية حمله مبلغا من العملة الأجنبية يتجاوز المصرح به قانونا.

ولا يجوز للمسافر، بحسب القانون الإيراني، حمل أكثر من 10 آلاف دولار عند الخروج من البلاد، فيما كان بحوزة اللاعب 47.5 ألف دولار، وفق الوكالة الإيرانية.

ويعتبر بني ياسين، أول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

المصدر: RT + الخارجية الأردنية

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