إيران تفرج عن لاعب كرة قدم أردني وتسمح له بمغادرة أراضيها‎

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان يوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بني ياسين، المحترف في صفوف نادي فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها إلى المملكة.

وقالت الوزرارة إن بني ياسين، في طريق عودته إلى المملكة، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.

ونقل البيان عن متحدث الخارجية ضيف الله الفايز، قوله: "إن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتنا في طهران، ومع السفارة الإيرانية في عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له (بني ياسين) بمغادرة طهران".

ومنعت طهران، بني ياسين، من مغادرة أراضيها، لوجود مبلغ مالي زاد عن الحد المسموح أثناء سفره، علما أن الأموال التي كانت بحوزته هي مستحقاته التي تسلمها من ناديه.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ForeignMinistry@ ان الاتصالات المكثفة التي أجرتها الوزارة مع الجانب الإيراني افضت إلى السماح للاعب المنتخب الاردني انس بني ياسين بمغادرة الأراضي الإيرانية مساء هذا اليوم.@AymanHsafadi#الأردنpic.twitter.com/KnxPeaur6O — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) 1 января 2020 г.

وأرجع والد اللاعب الأردني، سبب ذلك إلى حمل ابنه مبلغا ماليا يزيد عن الحد المسموح به قانونا، وفق ما نقل عنه تلفزيون "المملكة" الأردني الحكومي عبر موقعه الرسمي.

وقال بني ياسين: "ابني أموره جيدة وحاليا في فندق ولا توجد مشكلة مع النادي الذي يحترف فيه وعلاقته جيدة معهم".

وجاء تصريح والد اللاعب، بعد تغريدة لرئيس اتحاد كرة القدم الأردني الأمير علي بن الحسين، ذكر فيها أن النادي لم يدفع لبني ياسين مستحقاته المالية.

Anass is like a son to me. Hes the classiest coolest player and a real gentleman. He went professional to Iran to play for a club there. Now they won’t release him back to his home country. Iran, the club never paid him his dues which he deserves. Shame on you! pic.twitter.com/X7Iy9MkpL5 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) 31 декабря 2019 г.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في خبر سابق، أن السلطات أفرجت عن اللاعب الأردني، الاثنين، بعدما أوقفته في "مطار الإمام الخميني الدولي" في طهران، يوم الأحد، على خلفية حمله مبلغا من العملة الأجنبية يتجاوز المصرح به قانونا.

ولا يجوز للمسافر، بحسب القانون الإيراني، حمل أكثر من 10 آلاف دولار عند الخروج من البلاد، فيما كان بحوزة اللاعب 47.5 ألف دولار، وفق الوكالة الإيرانية.

ويعتبر بني ياسين، أول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

المصدر: RT + الخارجية الأردنية