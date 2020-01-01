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داخلية حماس تنشر مكالمة تقول إنها بين الغرباوي وضابط إسرائيلي في قضية اغتيال بهاء أبو العطا (فيديو)

أخبار العالم العربي

داخلية حماس تنشر مكالمة تقول إنها بين الغرباوي وضابط إسرائيلي في قضية اغتيال بهاء أبو العطا (فيديو)
تسجيل مكالمة تقول وزارة الداخلية في غزة إنها للعميد شعبان الغرباوي وضابط أمني إسرئيلي
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نشرت داخلية غزة التابعة لحركة حماس تسجيلا صوتيا تقول إنه لمكالمة جرت بين العميد في المخابرات، شعبان الغرباوي، وضابط في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي حول قضية اغتيال بهاء أبو العطا.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، التي نشرت تسجيل المكالمة، إن الغرباوي نقل فيها للضابط الإسرائيلي، واسمه بيري، "معلومات متعلقة بالمقاومة"، والقيادي في "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة)، بهاء أبو العطا، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، في 12 نوفمبر الماضي، عن "تصفيته".

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ويوم الأحد الماضي، أصدرت الداخلية في غزة بيانا صحفيا، قالت فيه إنها "تمكنت من إلقاء القبض على خلية قامت بجمع المعلومات حول الشهيد بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار عدة أشهر وحتى آخر ساعة قبل قيام الاحتلال باغتياله".

المصدر: سما + سوا

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