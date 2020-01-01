"كتائب حزب الله" العراقية: غيرنا مكان الاعتصام مقابل إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية

أعلنت حركة "كتائب حزب الله" في العراق، اليوم الأربعاء، أنها غيرت مكان اعتصامها من أمام مبنى سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مقابل سن قانون يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وجاء في بيان أصدرته "كتائب حزب الله"، وهي إحدى فصائل "الحشد الشعبي" العراقي، اليوم الأربعاء: "نتقدم بالشكر والامتنان لشعبنا العزيز لموقفه البطولي في إذلال أمريكا بأكبر سفارات الشر والتجسس".

وأضاف: "لبينا دعوة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، بتغيير مكان الاعتصام قبال العمل الجاد لإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية".

وتابع: "سنراقب عمل البرلمان، الأسبوع القادم، للمباشرة بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية وفاء لدماء الشهداء".

وتعرضت السفارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، وعلى مدار ساعات، لأعمال شغب تخللت الاحتجاجات على شن الطيران الأمريكي، قبل أيام، غارات على مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله"، خلف مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين.

وكان البنتاغون أوضح أن الغارات نفذت ردا على قيام "الكتائب" بإطلاق قذائف صاروخية على قاعدة عراقية قرب مدينة كركوك، أسفر عن مقتل مواطن من الولايات المتحدة وجرح 4 جنود أمريكيين.

ونقلت الولايات المتحدة من الكويت أعدادا إضافية من أفراد مشاة البحرية الأمريكية لتعزيز حماية بعثتها الدبلوماسية في العراق.

وسابقا اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات العراقية، أنها أمّنت مجمع السفارة الأمريكية لدى بغداد، مؤكدة انسحاب جميع المحتجين من محيط البعثة الدبلوماسية. وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي) دعا المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للانسحاب من محيطها وإنهاء الاحتجاجات والاعتصام"، حيث اعتبر أن "رسالتهم قد وصلت".

المصدر: RT