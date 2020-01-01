السفارة الأمريكية في بغداد تعلق جميع عملياتها القنصلية "حتى إشعار آخر"

أعلن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أنها توقف جميع نشاطاتها القنصلية على خلفية أعمال الشغب التي شهدها محيط مقرها أمس الثلاثاء.

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وجاء في بيان، أصدرته مساء اليوم الأربعاء: "بسبب هجمات المليشيات قرب مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت. ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة".

وأشارت السفارة إلى أن "القنصلية العامة الأمريكية في أربيل مفتوحة للحصول على تأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين".

وتعرضت السفارة، أمس الثلاثاء، وعلى مدار ساعات، لأعمال شغب تخللت الاحتجاجات على شن الطيران الأمريكي، قبل أيام، غارات على مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" (إحدى فصائل "الحشد الشعبي")، خلف مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين.

وكان البنتاغون أوضح أن الغارات نفذت ردا على قيام "الكتائب" بإطلاق قذائف صاروخية على قاعدة عراقية قرب مدينة كركوك، أسفر عن مقتل مواطن من الولايات المتحدة وجرح 4 جنود أمريكيين.

ونقلت الولايات المتحدة من الكويت أعدادا إضافية من أفراد مشاة البحرية الأمريكية لتعزيز حماية بعثتها الدبلوماسية في العراق.

وسابقا اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات العراقية، أنها أمّنت مجمع السفارة الأمريكية لدى بغداد، مؤكدة انسحاب جميع المحتجين من محيط البعثة الدبلوماسية.

المصدر: RT + رويترز