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مقتل 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة شمال محافظة الرقة السورية

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مقتل 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة شمال محافظة الرقة السورية
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انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي فس سوريا - أرشيف
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قتل 3 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة الشمالي الذي تسيطر عليه القوات التركية والموالية لها من المعارضة السورية، حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السورية.

ونقلت القناة عن مصادر محلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت في بلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين، ووقوع دمار في المنازل والممتلكات.

وأشارت القناة إلى أن بلدة سلوك شهدت، منذ وقوعها تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها، في 13 أكتوبر الماضي، أربعة انفجارت بسيارات ودراجات مفخخة كان آخرها انفجار عربة مفخخة في 23 ديسمبر، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح 15 آخرين.

المصدر: قناة "الإخبارية" السورية

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