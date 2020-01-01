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مصدر لـRT: حريق ثان في إحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد وإصابات في صفوف المحتجين

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مصدر لـRT: حريق ثان في إحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد وإصابات في صفوف المحتجين
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أفاد مصدر لـRT بنشوب حريق ثان في إحدى بوابات السفارة الأمريكية ببغداد وإصابات بصفوف المحتجين المؤيدين لـ"الحشد الشعبي"، في فعاليات لليوم الثاني ضد القصف الأمريكي لمواقع للحشد.

وقال المصدر لـRT إن الموالين للحشد قاموا بإضرام النار مجددا في إحدى بوابات السفارة، مبيناً أن "السفارة الأمريكية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الموالين للحشد الشعبي".

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وأضاف أن "عددا من الموالين للحشد أصيبوا بسبب قنابل الغاز المسيلة التي أطلقت من داخل السفارة الأمريكية".

المصدر: RT

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