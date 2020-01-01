ازدحام خانق على "جسر الملك" ليلة رأس السنة (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر ازدحاما شديدا للسيارات في ليلة رأس السنة الميلادية على جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين.

وقال نشطاء عبر موقع "تويتر" إن الفيديو تم تصويره مساء الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

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يقال ان هذا هو الحال على جسر الملك فهد الواصل بين السعودية والبحرين في ليلة رأس السنة pic.twitter.com/sJKsiv5bid — Saad Alsuraihi Alharbi (@saad_alsuraihi) 1 января 2020 г.

شوارع العاصمه البحرينيه المنامه تعج بالسيارات القادمه عن طريق جسر الملك فهد 🤔🤔🇧🇭🇧🇭 pic.twitter.com/35DrCoz0qd — Ayooh🇧🇭 (@168Ayooh) 31 декабря 2019 г.

متى تكون حركة منفذ #جسر_الملك_فهد انسيابية وبدون زحام ؟

هل تتوقعون عام 2050 أو 2099 pic.twitter.com/ZzFC7VIAyM — علي المالكي 🇸🇦 (@BRG_SASA) 31 декабря 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي