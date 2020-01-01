 
مباشر

ازدحام خانق على "جسر الملك" ليلة رأس السنة (فيديو)

أخبار العالم العربي

ازدحام خانق على
Reuters
جسر الملك فهد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzxe

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر ازدحاما شديدا للسيارات في ليلة رأس السنة الميلادية على جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين.

وقال نشطاء عبر موقع "تويتر" إن الفيديو تم تصويره مساء الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
بعد إعلان أثار الجدل.. السعودية تكشف حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض
بعد إعلان أثار الجدل.. السعودية تكشف حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما