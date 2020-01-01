 
مباشر

بومبيو ينشر صور من وصفهم بـ"مدبري الاعتداء" على السفارة الأمريكية في بغداد

أخبار العالم العربي

بومبيو ينشر صور من وصفهم بـ
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzx7

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صور أربعة أشخاص عراقيين وصفهم بأنهم "إرهابيين أتباع لإيران"، واتهمهم بأنهم من "دبروا الاعتداء" على السفارة الأمريكية في بغداد.

إقرأ المزيد
واشنطن تنفي انتهاك حرم سفارتها في بغداد ولا تخطط لإخلائها
واشنطن تنفي انتهاك حرم سفارتها في بغداد ولا تخطط لإخلائها

وكتب بومبيو في حسابه على موقع "تويتر": "جرى تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وساعدهم رجلا إيران هادي العامري وفالح الفياض".

وتظاهر المئات من مؤيدي "الحشد الشعبي" بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل يومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما