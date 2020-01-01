بومبيو ينشر صور من وصفهم بـ"مدبري الاعتداء" على السفارة الأمريكية في بغداد

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صور أربعة أشخاص عراقيين وصفهم بأنهم "إرهابيين أتباع لإيران"، واتهمهم بأنهم من "دبروا الاعتداء" على السفارة الأمريكية في بغداد.

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وكتب بومبيو في حسابه على موقع "تويتر": "جرى تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وساعدهم رجلا إيران هادي العامري وفالح الفياض".

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 декабря 2019 г.

وتظاهر المئات من مؤيدي "الحشد الشعبي" بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل يومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات