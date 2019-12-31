قائد بـ"الحشد الشعبي" يتوعد بحصار كل معسكرات القوات الأمريكية ويوجه رسالة للسعودية والإمارات

هدد أبو آلاء الولائي، أمين عام "كتائب سيد الشهداء" التابعة لـ "الحشد الشعبي"، اليوم الثلاثاء، بالرد على "القوات الأمريكية الممتدة على الأراضي العراقية قريبا".

وذكر الولائي في تغريدة على "تويتر" أنه "حين يحاصر الحشد الشعبي، بل الشعب الحشدي، سفارة الشر في بغداد هذا اليوم فهو قريبا سيحاصر معسركات ومقرات القتل الأمريكية الممتدة على الأرض العراقية".

وأضاف: "بل سيحاصر سفارات الذيول، من دول الانبطاح كالسعودية والإمارات والبحرين وغيرها".

وتابع قائلا إن "الخط الممتد من حصار سفارة أمريكا في طهران عام 1979 إلى حصار سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التاريخ كله".

وحاول عشرات المحتجين، في وقت سابق الثلاثاء، اقتحام حرم السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من إبعادهم عن محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت، الأحد، مواقع لـ "كتائب حزب الله" العراقي التابعة لـ "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أسقط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

المصدر: RT + تويتر