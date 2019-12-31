إيران تحذر الولايات المتحدة من "أخطاء في الحسابات" بالعراق

رفضت إيران بشدة الاتهامات الأمريكية الموجهة لها بالوقوف وراء الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في العراق، محذرة الجانب الأمريكي من "أخطاء في الحسابات".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، إن "إيران ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية لها بالوقوف وراء الهجوم على سفارة واشنطن في بغداد"، واصفا هذه الادعاءات بالـ "إهانة للشعب العراقي".

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وأضاف موسوي: "نواجه في الأحداث الأخيرة في العراق مزيجا من وقاحة الولايات المتحدة وإهانة الشعب العراقي وتكرار الأخطاء في الحسابات".

واعتبر أن "على الولايات المتحدة الكف عن سياساتها التخريبية في المنطقة"، متسائلا: "كيف وعلى أساس أي منطق تتوقع الولايات المتحدة من الشعب العراقي السكوت على جرائمها في العراق؟".

وأشار موسوي إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال في أذهان الشعب العراقي دولة محتلة"، محذرا إياها "من أي ردود فعل غير محسوبة أو أي أخطاء في الحسابات".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية البيت الأبيض إلى "إعادة النظر في سياساته التخريبية في المنطقة"، مضيفا: "نسب تنظيم المظاهرات في العراق ضد واشنطن إلى إيران وقاحة أمريكية تثير الاستغراب".

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة تجري احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي".

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

المصدر: RT