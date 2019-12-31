مسؤول إيراني: الوجود الأمريكي في المنطقة عاد بالوبال على واشنطن

أعلن علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة أن الوجود الأمريكي في المنطقة "عاد بالوبال على واشنطن".

وقال المسؤول الإيراني في أعقاب لقائه بوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في دمشق اليوم الثلاثاء، تعليقا على الضربات الأمريكية على مواقع لـ "الحشد الشعبي"، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها الولايات المتحدة اعتداءاتها الآثمة على دول المنطقة وشعوبها".

وأضاف أن ما حدث مؤخرا "ما هو إلا نوع آخر من هذه الاعتداءات"، مشيرا إلى أن إيران "راسخة وثابتة في مواقفها وقد تعودت على مثل هذه الرسائل الدموية من قبل الولايات المتحدة من خلال اعتداءاتها العسكرية".

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وجدد خاجي التأكيد على استنكار وإدانة إيران للغارات الأمريكية والإسرائيلية على سوريا والعراق.

وأكد أن "إيران وسوريا تعارضان وترفضان بشكل كامل أي وجود للقوات الأمريكية على الأراضي السورية وهناك مطالبة جدية وحثيثة بخروج تلك القوات بأسرع وقت ممكن"، مضيفا أن "الوجود الأمريكي في المنطقة عاد بالوبال على الولايات المتحدة إضافة إلى انعدام الأمن والاستقرار".

ورحب خاجي بانتشار الجيش السوري في المناطق الحدودية مع تركيا، قائلا إنه من شأنه "ترسيخ الأمن والهدوء والاستقرار في ربوع سوريا كافة وتكريس سيادة الدولة السورية على أراضيها".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن لقاءاته مع المسؤولين السوريين تناولت آخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالشأنين السياسي والميداني في سوريا، وأيضا الملف الليبي، وأن هناك وجهات نظر متقاربة بين الجانبين حول تطورات الساحة الليبية.

المصدر: سانا