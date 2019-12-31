الخارجية العراقية: ملتزمون بحفظ حرمة البعثات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تتابع عن كثب ما تشهده سفارة الولايات المتحدة من تجمهر متظاهرين أمام بوابتها.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن "التجمهر يأتي احتجاجا على القصف الذي تعرضت له قطعات من الحشد الشعبي، وما أسفر عنه من ضحايا بين شهيد وجريح".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "نؤكد أن البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال، وأن الوزارة ملتزمة بحفظ حرمتها انسجاما مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأكدت الوزارة "ضرورة عدم تعريض أمن البعثات للخطر، وأن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي دعا الجميع إلى المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن".

المصدر: RT