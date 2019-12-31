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شاهد بالفيديو.. محتجون يحرقون البوابة الثانية للسفارة الأمريكية في بغداد

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أضرم متظاهرون النيران في البوابة الثانية للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على القصف الأمريكي لمواقع "الحشد الشعبي".

واقتحم شبان عراقيون مقر السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على القصف الأمريكي لمواقع تابعة للحشد الشعبي.

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وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.

ودعت السلطات العراقية المحتجين للابتعاد عن السفارة، وأكدت حرصها على حماية المقرات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد.

من جهته، حمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران المسؤولية الكاملة عن اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع "أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".

المصدر: RT

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