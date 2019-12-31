مجلس الوزراء السعودي: المملكة حريصة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وتطرق مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى البيان الختامي لاجتماع "ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية"، الذي عقد بالرياض، بمشاركة شخصيات وطنية سورية من جميع مكونات الشعب السوري، بحسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار المجلس إلى ما تضمنه البيان من "تأكيد على أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي وفق القرارات الدولية، وإدانة للإرهاب بأشكاله كافة، ومطالبة بخروج القوات الأجنبية والمليشيات وفي مقدمتها الإيرانية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك".

كما دان مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، الهجمات ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء "أعرب عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها مليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش".

وأكد أن هذه الهجمات "تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب".

المصدر: واس