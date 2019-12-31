تركيا: الجيش السوري يخرق وقف إطلاق النار لكن انسحابنا من إدلب غير وارد

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا لا تنوي سحب قواتها من محافظة إدلب شمال شرق سوريا، متهما السلطات السورية بانتهاك نظام وقف الأعمال القتالية في المنطقة.

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وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "NTV" التركية، اليوم الثلاثاء، إن "النظام السوري انتهك وقف إطلاق النار في إدلب"، داعيا روسيا إلى "استخدام نفوذها" من أجل وضع حد لهذه العمليات.

وشدد وزير الدفاع التركي، متطرقا إلى احتمال تصعيد عسكري بين الجيش السوري والقوات التركية المنتشرة في المنطقة: "انسحابنا من إدلب غير وارد".

وتشهد محافظة إدلب تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومترا مربعا.

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وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

وتحتضن هذه المنطقة 12 نقطة مراقبة للقوات التركية تم إنشاؤها بموجب الاتفاقات في إطار عملية أستانا، وترتفع المخاوف من احتمال وقوع حوادث جديدة بين الجيش التركي والسوري في ظل زحف الأخير في أراضي سيطرة المسلحين، لا سيما أنه سبق أن تعرضت هذه المواقع التركية، حسب أنقرة، لاستهدافات من قبل القوات السورية مما أسفر في بعض الأحيان عن حوادث تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

المصدر: وكالات