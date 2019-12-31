رئيس الوزراء العراقي يطالب المحتجين بالانسحاب فورا بعيدا عن السفارة الأمريكية

طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المحتجين بالانسحاب فورا وبعيدا عن مبنى السفارة الأمريكية ببغداد التي اعتصم أمامها مؤيدو الحشد الشعبي احتجاجا على القصف الذي استهدف مقاره>

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وقال عبد المهدي في بيان: "أي إعتداء أو تحرش بالسفارات هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بحزم، وهو فعل يعاقب عليه القانون".

وأضاف عبد المهدي أن: "الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية يوم 29/12/2019، تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع، بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وتابع عبد المهدي: "المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية".



وأكد عبد المهدي، على أن "أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".



واقتحم مشيعو قتلى الحشد الشعبي، صباح اليوم الثلاثاء، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الأمريكية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الأنبار.

إلى ذلك أقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد.

المصدر: وكالات